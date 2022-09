Ultime Notizie – Ucraina-Russia, ultime notizie e news sulla guerra (Di mercoledì 21 settembre 2022) Le autorità ucraine accusano la Russia di aver “bombardato nuovamente” nella notte il sito della “centrale nucleare di Zaporizhzhia”. La denuncia è arrivata via Telegram dall’operatore ucraino Energoatom, come riportano i media ucraini. “Per oltre sei mesi di una guerra su vasta scala contro l’Ucraina, la Russia non è stata in grado di raggiungere il suo obiettivo. È successo grazie al coraggio della nazione Ucraina e all’aiuto dei nostri partner internazionali”. A scriverlo, su Twitter, è stato Andriy Yermak, capo dell’ufficio di presidenza ucraino, che ha anche postato l’immagine di una conferenza video avuta con i membri della Commissione di intelligence della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 21 settembre 2022) Le autorità ucraine accusano ladi aver “bombardato nuovamente” nella notte il sito della “centrale nucleare di Zaporizhzhia”. La denuncia è arrivata via Telegram dall’operatore ucraino Energoatom, come riportano i media ucraini. “Per oltre sei mesi di unasu vasta scala contro l’, lanon è stata in grado di raggiungere il suo obiettivo. È successo grazie al coraggio della nazionee all’aiuto dei nostri partner internazionali”. A scriverlo, su Twitter, è stato Andriy Yermak, capo dell’ufficio di presidenza ucraino, che ha anche postato l’immagine di una conferenza video avuta con i membri della Commissione di intelligence della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

sole24ore : ?? Putin dichiara una mobilitazione parziale in Russia, richiamando i militari della riserva:… - sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Draghi all’#Onu: '#Sanzioni contro la #Russia hanno effetto dirompente'… - sole24ore : #Ucraina ultime notizie. #Putin dichiara mobilitazione parziale in #Russia: decreto già firmato @sole24ore… - Guizzardi_67 : RT @junews24com: Montero allenatore Juve? Il club va verso una decisione: i dettagli - - carlosantaroni2 : RT @Corriere: Calenda: «Credo saremo a doppia cifra e sopra la Lega». Meloni: ho i nomi per il governo ma non li dico -