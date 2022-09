Ultime Notizie – Ucraina | Berlusconi | “Putin rifletta su isolamento a cui condanna la Russia”

(Di mercoledì 21 settembre 2022) “Se fossi davvero chiamato a svolgere un ruolo nel prossimo governo, invitereia riflettere sul sostanzialea cui hato se stesso e il proprio Paese. È davvero un grave danno per la, non solo un danno immediato ma di prospettiva”. Così Silvioin una intervista a ‘Fanpage.it’. Secondo il Cavsta facendo al suo Paese “un danno militare, perché leche vengono dall’non sono per niente positive per quella che si voleva essere l’invincibile armata russa. Ma fa anche e soprattutto un danno politico ed economico molto grave: le sanzioni hanno causato una riduzione del Pil russo attorno all’8-10%, hanno aumentato il numero di poveri. L’abbandono dellada parte di tutte ...

sole24ore : ?? Putin dichiara una mobilitazione parziale in Russia, richiamando i militari della riserva:… - sole24ore : #Ucraina ultime notizie. #Putin dichiara mobilitazione parziale in #Russia: decreto già firmato @sole24ore… - agorarai : Le ultime notizie dall'Ucraina con @veronicaRAN24 #agorarai #21settembre - sysmedia68 : RT @righettiisabell: Dalle ultime notizie sembra che #Putin abbài dichiarato guerra alla stessa #Russia. Centinaia di manifestazioni, arre… - TheRealPinguini : Ultime Notizie dalla Russia. Defollowate 'sti propagandisti. -

Il Sole 24 ORE

Insomma, ormai siamo al rush finale e l'obiettivo di ogni partito è fare di tutto per conquistare, in queste48 ore, il consenso dei tanti indecisi, che, com'è noto, potrebbero scegliere se ...Francia, Germania e Regno Unito - che avevano preso parte all'accordo sul nucleare iraniano del 2015 con Stati Uniti, Russia e Cina - attendono una risposta formale di Teheran sullecondizioni ... Ucraina ultime notizie. Borrell, rischio incidente nucleare a Zaporizhzhia alto. Proteste in Russia ... Per omicidio colposo in concorso. Tra questi l'amministratore unico della Bc Service e la preside dell'Istituto tecnico frequentato dalla vittima ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...