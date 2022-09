Ultime Notizie – Draghi ascolta Biden all’Onu: mano ferma su Putin (Di mercoledì 21 settembre 2022) Mario Draghi arriva al Palazzo di Vetro di New York con qualche minuto di anticipo. In sala dispensa sorrisi a chi incrocia, stringe la mano dell’inviato del clima statunitense John Kerry -arrivato nella general assembly hall per assistere anche lui al discorso di Joe Biden- poi si ferma a parlare col il primo ministro portoghese Antonio Costa, un ‘antipasto’ dell’incontro che li attende ad Alicante a fine mese per il Med. Tra i banchi statunitensi siede anche il Segretario di Stato americano Antony Blinken, ma tra i due non si crea l”occasione per uno scambio di battute. Magari ci sarà stasera, quando entrambi prenderanno parte al ricevimento offerto dal Presidente Usa ai Capi delegazione presenti all’Unga, all’American Museum of Natural a Central Park. Intanto Vladimir Putin è tornato a far sentire ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 21 settembre 2022) Marioarriva al Palazzo di Vetro di New York con qualche minuto di anticipo. In sala dispensa sorrisi a chi incrocia, stringe ladell’inviato del clima statunitense John Kerry -arrivato nella general assembly hall per assistere anche lui al discorso di Joe- poi sia parlare col il primo ministro portoghese Antonio Costa, un ‘antipasto’ dell’incontro che li attende ad Alicante a fine mese per il Med. Tra i banchi statunitensi siede anche il Segretario di Stato americano Antony Blinken, ma tra i due non si crea l”occasione per uno scambio di battute. Magari ci sarà stasera, quando entrambi prenderanno parte al ricevimento offerto dal Presidente Usa ai Capi delegazione presenti all’Unga, all’American Museum of Natural a Central Park. Intanto Vladimirè tornato a far sentire ...

sole24ore : ?? Putin dichiara una mobilitazione parziale in Russia, richiamando i militari della riserva:… - sole24ore : #Ucraina ultime notizie. #Putin dichiara mobilitazione parziale in #Russia: decreto già firmato @sole24ore… - agorarai : Le ultime notizie dall'Ucraina con @veronicaRAN24 #agorarai #21settembre - UfficialeY : RT @sole24ore: ?? Quasi tutti i #voli in partenza dalla #Russia sono stati esauriti in poche ore dopo che #VladimirPutin ha annunciato una m… - oratiosky : Ucraina Russia, news sulla guerra di oggi | Putin e la minaccia nucleare. Biden: quella guerra non va mai fatta. Pr… -