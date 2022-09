Ucraina: Putin annuncia mobilitazione parziale in Russia. Poi avverte: 'Useremo tutti i nostri mezzi per proteggerci' (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il presidente russo, Vladimir Putin, in un discorso televisivo al popolo russo ha annunciato una mobilitazione parziale in Russia, a partire da oggi, con il richiamo dei militari della riserva. L'... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il presidente russo, Vladimir, in un discorso televisivo al popolo russo hato unain, a partire da oggi, con il richiamo dei militari della riserva. L'...

PaoloGentiloni : I #referendum di Putin in #Ucraina per annettere territori occupati con le armi sono un insulto alla democrazia e alle Nazioni Unite. - rulajebreal : Per comprendere la depravazione del presunto pacifista Putin e le sue mire Genocide: Putin sta reclutando 50.000 de… - riotta : I referendum per l'annessione alla Russia di Putin nei territori #Ucraina occupati, con le fosse comuni e la tortur… - MarcoCarella99 : RT @lucianocapone: I referendum fasulli di Putin nei territori occupati dell’Ucraina sono, su scala diversa, esattamente identici al refere… - ilfoglio_it : L'invasione russa dell'Ucraina, dice Draghi all'Onu, mina 'i valori' e 'gli ideali' della comunità internazionale.… -