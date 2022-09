Settimana della mobilità | l’impegno dell’Università di Bergamo Un incontro giovedì sul tema della ciclabilità

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Le iniziative. L’Università degli Studi dipartecipa allaeuropeacon l’obiettivo di contribuire ad un cambiamento culturale urgente e, in particolare, a sensibilizzare la comunità accademica, verso uno stile di vita contrassegnato da scelte sostenibili.

pompeii_sites : Entrare dietro le quinte di Pompei? Ora è possibile. Ogni giorno della settimana è possibile visitare, in maniera… - MatteoRichetti : A chi mi ha mandato all’inferno sapendo che lo faceva dentro ad una macchinazione, io chiedo: perché? Perché? Ma d… - CarloCalenda : Immagino sia una fake news. Un filmato anonimo contro un senatore a una settimana dal voto, senza aver neanche avve… - Bianchessi8 : RT @ElGusty201: PICCOLO AVVERTIMENTO, MA CHE VOLETE CHE SIA! Da prox settimana è probabile che i territori di Donbass, Kherson e Zaporizhi… - 99complexplus1 : Sono fermamente convinta che alle donne spetti un bonus extra per le volte che continuiamo a lavorare anche durante… -

TIMORI Un volo per la Turchia costa almeno 1.200 euro la prossima, il triplo del prezzo ... Scrive però il quotidiano finlandese Ilta Sanomat: 'I valichi di frontiera nel Sud - Est...Prima Lettura Dal libro del Qoèlet Qo 1,2 - 11 Vanità delle vanità, dice Qoèlet, vanità delle vanità: tutto è vanità. Quale guadagno viene all'uomo per tutta la fatica con cui si affanna sotto il sole...L'ultima tendenza dei viaggi di benessere è cercare strutture specializzate in trattamenti che rafforzano le difese immunitarie. E nel frattempo, coccolarsi e ...Uno dei tre terroristi palestinesi, sopravvissuti all'attentato al villaggio olimpico di Monaco del settembre 1972, visse a Berlino protetto dai servizi segreti tedeschi La Süddeutsche Zeitung, il qu ...