Schiuse uova delle tartarughe Caretta Caretta nell' area protetta di Torre Cerrano

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Teramo - "Si è conclusa l'avventura del primo nido di, la tartaruga marina comune, all'interno dell'Marinadel", nel tratto di mare tra Pineto e Silvi (Teramo). Ne dà notizia il Centro studi cetacei onlus, che in questa settimana ha coordinato le attività e oggi traccia un bilancio: sono state deposte 80dalle quali sono nate 72, "una percentuale di successo davvero molto elevata". Il nido in questione, situatoa zona C1 dell'Amp, è il primo caso documentato di nidificazioneMarinae il secondo in Abruzzo dopo quello di Roseto degli Abruzzi del 2013. Il presidio H24 per ...