Rigassificatore Piombino | minacciato il governatore Giani

...Alberta Ticciati esprime solidarietà al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani per il violento attacco verbale subito attraverso i social network sul progetto del. ...Chi vuole parlare di ambiente si confronti su nucleare di nuova generazione, sblocco delle rinnovabili, gas in Adriatico,, Tap, eccetera... ma chi vuole il populismo ...Mai con Meloni, comunque. «La sua linea è ogni giorno più radicale, più a destra. E molto lontana dalla nostra: no al rigassificatore di Piombino, no al gasdotto nelle Marche... Mal si sposa con uno ...Carlo Calenda è pronto a scommettere che Giorgia Meloni non governerà l'Italia dopo le elezioni del 25 settembre. Il leader di ...