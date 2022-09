Putin e la minaccia nucleare, gli Usa: «La prendiamo sul serio». Zelensky: «Non credo lo farà» (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il discorso di Vladimir Putin di questa mattina «è chiaramente un segno che è in difficoltà». Questa l’interpretazione che arriva dagli Stati Uniti tramite le parole di John Kirby, portavoce del consiglio per la Sicurezza nazionale. Kirby è stato il primo esponente del governo americano a commentare pubblicamente le parole del presidente russo, che oggi ha annunciato una «mobilitazione militare parziale» in Ucraina e il reclutamento di 300 mila nuovi soldati. «Ci aspettavamo il richiamo dei riservisti, visto che Putin sta facendo combattere anche i soldati feriti», ha detto Kirby in un’intervista ad Abc News. Il portavoce del consiglio per la sicurezza è tornato anche a parlare del rischio di escalation, ribadendo che gli Stati Uniti «prendono sul serio la minaccia nucleare» da parte di ... Leggi su open.online (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il discorso di Vladimirdi questa mattina «è chiaramente un segno che è in difficoltà». Questa l’interpretazione che arriva dagli Stati Uniti tramite le parole di John Kirby, portavoce del consiglio per la Sicurezza nazionale. Kirby è stato il primo esponente del governo americano a commentare pubblicamente le parole del presidente russo, che oggi ha annunciato una «mobilitazione militare parziale» in Ucraina e il reclutamento di 300 mila nuovi soldati. «Ci aspettavamo il richiamo dei riservisti, visto chesta facendo combattere anche i soldati feriti», ha detto Kirby in un’intervista ad Abc News. Il portavoce del consiglio per la sicurezza è tornato anche a parlare del rischio di escalation, ribadendo che gli Stati Uniti «prendono sulla» da parte di ...

