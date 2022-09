Putin annuncia una “mobilitazione parziale” Si accende la miccia nucleare

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Aria di escalation in Russia. Martedì sera tutti gli occhi erano puntati su Mosca, in attesa del discorso alla nazione di Vladimirpreto dal Cremlino. Che dopo ore di ritardi e rimandi è andato in onda questa mattina, con un contenuto più morbido di quello che temevano alcuni osservatori – cioè unagenerale contro l’Ucraina, con misure che comprendevano la coscrizione obbligatoria, cosa che ha fatto impennare le ricerche Google in Russia su “come lasciare il Paese”. “È necessario garantire la difesa del popolo e della nostra sovranità territoriale, quindi dobbiamo introdurre una. La leva riguarderà solo i riservisti e innanzitutto coloro che hanno già svolto servizio nelle forze armate e che hanno quindi preparazione ed esperienza. Prima di essere ...

martaottaviani : ***#Putin annuncia mobilitazione parziale #Ucraina #Guerra - davcarretta : Putin annuncia la mobilitazione parziale. - TgLa7 : #Ucraina: #Putin nel suo discorso alla tv annuncia 'mobilitazione parziale. Operazione militare speciale soluzione… - Martina7_totale : RT @AntonellaNapoli: Il ministro della Difesa russo annuncia che saranno richiamati 300.000 riservisti. #Putin avverte che la Russia utiliz… - DeodatoRibeira : RT @valy_s: Una guerra regionale che andava risolta con la diplomazia.. grazie alla nostra strategia ARMI+SANZIONI, è ufficialmente diventa… -

' Il decreto è già stato firmato e verranno informati per iscritto Duma e Consiglio nazionale ', ha proseguito, sottolineando che le 'iniziative' in applicazione del decreto per la ...ha minacciato di usare le armi nucleari in Ucraina: lo ha fatto parlando in un discorso televisivo al popolo russo: "Useremo tutti i mezzi militari a nostra disposizione". Eil decreto ...Putin ha minacciato di usare le armi nucleari in Ucraina: lo ha fatto parlando in un discorso televisivo al popolo russo: "Useremo tutti i mezzi militari a nostra disposizione". E annuncia il decreto ..."La guerra in Ucraina mina i valori e gli ideali della comunità internazionale": il discorso di Mario Draghi nel suo discorso all'Onu.