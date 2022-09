Putin annuncia la mobilitazione parziale e l’aumento della produzione di armi

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Un decreto per laalla leva delle riserve militari con esperienza, in vigore già da oggi, «in difesa del Paese». Edell’industria bellica per ulteriori armamenti. Il presidente russo Vladimirlo hato nel suo discorso alla nazione, atteso per ieri e rinviato a oggi. Con toni molto duri, il leader del Cremlino ha detto che «l’operazione militare speciale in Ucraina è stata inevitabile», avvalorando la proposta di referendum per l’annessione alla Russia delle quattro aree occupate dall’esercito russo in Donbas e nell’Ucraina meridionale. Il Donbas è l’area su cui si è concentrato di più l’autocrate russo, ha detto che «è ormai parzialmente liberato», ma vuole andare oltre, e per questo «i territori ...