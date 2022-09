Principe Harry si “vendica” di re Carlo | il gesto che stupisce

(Di mercoledì 21 settembre 2022)si “” di Redurante il funerale? Ilha sicuramente stupito tutti quanti ed ha fatto il giro del mondo. I funerali solenni della regina Elisabetta II hanno segnato l’ultimo viaggio della monarca attraverso il suo regno, che ha guidato per decenni e decenni affrontando diverse difficoltà e momenti di gioia. (Foto: Mediaset Infinity).Tra la commozione generale, durante questi giorni in molti hanno puntato i riflettori sule sua moglie Meghan, di nuovo a contatto con i parenti dopo aver lasciato la Royal Family; di nuovo, durante la cerimonia,è finito al centro delll’attenzione per un particolaresi ...

...più letti Mary di Danimarca non è stata invitata al funerale di Elisabetta di Mario Manca Perché ilLouis non era al funerale della Regina Elisabetta di Annalisa Misceo Il, ......più letti Mary di Danimarca non è stata invitata al funerale di Elisabetta di Mario Manca Perché ilLouis non era al funerale della Regina Elisabetta di Annalisa Misceo Il, ...La Duchessa di Sussex vorrebbe un faccia a faccia con il nuovo Sovrano prima di rientrare in America per tentare di fare chiarezza sui loro rapporti ...Li abbiamo visti camminare insieme, composti, dietro la bara dell'amata nonna, la regina Elisabetta. Simboli di quella famiglia (non sempre così unita) che è il cuore ...