Pasquale Mazzocchi canta in napoletano e il risultato è sorprendente | tutto sull’ex fruttivendolo salvato dal calcio e arrivato in Nazionale | VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Una grande sorpresa del campionato di Serie A è, il calciatore della Salernitana si sta mettendo in mostra come uno dei migliori, meritata è arrivata la convocazione di Roberto Mancini per la. E’ un calciatore molto duttile, in grado di giocare da esterno in fase difensiva oppure a centrocampo, si è confermato pericoloso su tutta la fascia. E’ cresciuto nel settore giovanile del Verona, la prima esperienza è stata con la maglia del Bellaria, poi la Pro Piacenza. Poi il Rimini e il salto di qualità al Parma. Si mette in mostra anche con Perugia e Venezia, il punto più alto è stato raggiunto con la maglia della Salernitana, tanto da essere convocato dalla. E’ riuscito a salvarsi dalle insidie della strada, dopo l’occasione dela partire dai dilettanti con la ...