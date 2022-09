Onu: Draghi, impegno italiano per pace e solidarietà incessante, Nazioni Unite riferimento (Di mercoledì 21 settembre 2022) New York, 21 set. (Adnkronos) - “L'impegno italiano per la pace, per la solidarietà internazionale è incessante. Siamo il principale contributore di Caschi Blu tra i Paesi europei: i nostri militari sono dispiegati in 5 missioni nel Mediterraneo, in Africa e in Asia”. Lo ha rivendicato il premier Mario Draghi in un passaggio del suo intervento all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, al Palazzo di vetro dell'Onu a New York. “In Libano – ha dunque ricordato il presidente del Consiglio - partecipiamo alla missione UNIFIL con il secondo contingente più numeroso. Siamo molto attivi nel promuovere il dialogo con tutti i Paesi del Mediterraneo allargato. In Libia, siamo impegnati perché il difficile processo di riconciliazione nazionale sia sostenuto con ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) New York, 21 set. (Adnkronos) - “L'per la, per lainternazionale è. Siamo il principale contributore di Caschi Blu tra i Paesi europei: i nostri militari sono dispiegati in 5 missioni nel Mediterraneo, in Africa e in Asia”. Lo ha rivendicato il premier Marioin un passaggio del suo intervento all'Assemblea generale delle, al Palazzo di vetro dell'Onu a New York. “In Libano – ha dunque ricordato il presidente del Consiglio - partecipiamo alla missione UNIFIL con il secondo contingente più numeroso. Siamo molto attivi nel promuovere il dialogo con tutti i Paesi del Mediterraneo allargato. In Libia, siamo impegnati perché il difficile processo di riconciliazione nazionale sia sostenuto con ...

