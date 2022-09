Monza | Sky | “Ranocchia rescinde il contratto”

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 21 settembre 2022)- Ilè tornato ad allenarsi, sulla cresta della grande vittoria in Campionato, ai danni della Juventus per 1-0. Molta foga e tanta felicità in casa Brianzola, dopo aver trovato clamorosamente, ai danni della Juventus, la prima vittoria storica in Serie A. La rete del solito Gytkjaer ha consegnato 3 punti agli uomini di Palladino, che faranno a meno di un giocatore nuovo. Infatti, Andrealascia il. Arrivato quest’estate a parametro zero dall’Inter, il difensore italiano classe 1988 si era infortunato nella partita giocata sul campo del Napoli lo scorso 21 agosto. Di seguito, ecco il comunicato del club Brianzolo: “Ilcomunica che Andreae il club hanno risolto consensualmente ilin data ...