Menzogna terribile sulla Meloni | Dalla Chiesa svela la porcata della sinistra

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Ultimo sprint. Siamo agli sgoccioli di questa rapida e intensa campagna elettorale. L'Italia è chiamata al voto per le elezioni politiche la prossima domenica, il 25 settembre. E così, su rai 3, va in onda l'ultima puntata di CartaBianca prima dell'appuntamento cruciale. E in collegamento con Bianca Berlinguer ecco Rita, candidata con Forza Italia. Già, la conduttrice - sempre molto attenta ai temipolitica - tenta l'avventura Parlamentare con il centrodestra. Dunque, nel suo intervento, mette subito in chiaro quelle che a suo giudizio sono le priorità da affrontare, priorità che ha toccato con mano nel corso del suo tour in vista del voto. "Io sto facendo la campagna elettorale in Puglia - premette la- e questa mattina una signora, al mercato, ha comprato solo ...