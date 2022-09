Maria De Filippi lo caccia definitivamente | “Sono davvero ferito”: tutto ripreso dalle telecamere (Di mercoledì 21 settembre 2022) Durante una delle trasmissioni più seguite, Maria de Filippi prende una decisione storica. La sua reazione è incredibile: è scioccato Maria de Filippi (Mediaset Infinity)Con l’avvio della nuova stagione televisiva, Maria de Filippi è tornata al centro del turbine dei suoi impegni. Da autrice e conduttrice, infatti, la regina di Canale5 ha molte trasmissioni da portare avanti, che le richiedono tempo e impegno. Domenica 18 settembre ha preso il via la nuova edizione di Amici, mentre sabato 17 è invece iniziato Tu Sì Que Vales. Nel corso della prima puntata della nuova edizione di uno dei suoi programmi, Maria de Filippi si è trovata costretta ad allontanare una persona dallo studio. La sua accusa è pesantissima, ma lui replica in modo secco e deciso: la ... Leggi su specialmag (Di mercoledì 21 settembre 2022) Durante una delle trasmissioni più seguite,deprende una decisione storica. La sua reazione è incredibile: è scioccatode(Mediaset Infinity)Con l’avvio della nuova stagione televisiva,deè tornata al centro del turbine dei suoi impegni. Da autrice e conduttrice, infatti, la regina di Canale5 ha molte trasmissioni da portare avanti, che le richiedono tempo e impegno. Domenica 18 settembre ha preso il via la nuova edizione di Amici, mentre sabato 17 è invece iniziato Tu Sì Que Vales. Nel corso della prima puntata della nuova edizione di uno dei suoi programmi,desi è trovata costretta ad allontanare una persona dallo studio. La sua accusa è pesantissima, ma lui replica in modo secco e deciso: la ...

Gigisguitar : RT @Amici22_: i professionisti di Amici secondo Maria De Filippi: #Amici22 #amici21 #amicispoiler - Amici22_ : i professionisti di Amici secondo Maria De Filippi: #Amici22 #amici21 #amicispoiler - only_a_potato28 : RT @gjulja___: christian stefanelli really said “bellissimo il programma ‘mattia di maria de filippi’ se chiedete a me” - MelanyHamilton_ : @nicolabi beh ma lizzy non faceva la giudice da amici di maria de filippi. c'è un limite a tutto. - conteovunque : Maria de Filippi ospita Annalisa questa domenica oh mio dio cosa ti è successo Maria negli ultimi tre anni??? Wow una gioia -