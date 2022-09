LIVE Ciclismo, Team Relay Mondiali 2022 in DIRETTA: argento Italia, la Svizzera ci beffa per soli 3 secondi (Di mercoledì 21 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA STARTLIST DELLA Team Relay E QUANDO PARTE L’Italia 9.01 La Germania rimane dietro l’Australia di 8”. Padroni di casa che festeggiano una splendida medaglia! 8.59 C’è da decidere dunque solo la medaglia di bronzo. L’Australia al momento tiene la terza posizione con il tempo di 34’25”. Si aspetta solo l’arrivo della Germania. 8.58 Nel frattempo la gara continua. I Paesi Bassi chiudono la prova al quarto posto provvisorio, a 51” dalla Svizzera. Risultato che lascia intendere quale poteva essere la forza di questo Team, che ha sostanzialmente affrontato questa prova con quattro atleti invece che sei. 8.56 Questo argento che è ormai certo rimane un risultato di grande spessore, migliorando soprattutto il bronzo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA STARTLIST DELLAE QUANDO PARTE L’9.01 La Germania rimane dietro l’Australia di 8”. Padroni di casa che festeggiano una splendida medaglia! 8.59 C’è da decidere dunque solo la medaglia di bronzo. L’Australia al momento tiene la terza posizione con il tempo di 34’25”. Si aspetta solo l’arrivo della Germania. 8.58 Nel frattempo la gara continua. I Paesi Bassi chiudono la prova al quarto posto provvisorio, a 51” dalla. Risultato che lascia intendere quale poteva essere la forza di questo, che ha sostanzialmente affrontato questa prova con quattro atleti invece che sei. 8.56 Questoche è ormai certo rimane un risultato di grande spessore, migliorando soprattutto il bronzo ...

