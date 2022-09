LDA | rinviati ad aprile 2023 i tre live a Roma | Milano e Napoli

Leggi su spettacolo.eu

(Di mercoledì 21 settembre 2022) I tre speciali appuntamenti che vedranno LDA protagonista del suo primo tour, LDA, sonoalI tre speciali appuntamenti che vedranno LDA protagonista del suo primo tour, LDA, prodotto da Friends & Partners insieme a GGD, sonoal, per poter cantare insieme all’artista anche i brani del suo nuovo progetto discografico, in uscita il prossimo anno. Un’occasione da non perdere per ascoltarei suoi successi da milioni di stream, contenuti nel suo primo omonimo album LDA (Columbia Records Italy/Sony Music Italy), incluso il singolo Bandana (certificato di recente disco d’oro – dati diffusi da FIMI/GfK Italia), e il nuovo disco che vedrà la luce nel. Queste le nuove date, inizialmente programmate per dicembre ...