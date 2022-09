Kvaratskhelia in attacco con Haaland | la classifica dei migliori Under 23 d’Europa

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Kvichatra i23 della settimana insieme con Erling, secondo Delphlyx. Il giocatore georgiano è stato protagonista anche in Milan-Napoli, mettendo in apprensione la difesa avversaria, procurando tre cartellini gialli, ma anche il rigore poi segnato da Matteo Politano. Nella specialedei23 della settimanaviene schierato in un 4-2-3-1 in unda favola con, Simons, Walemark a sostegno di. I giocatori vengono selezionati da Delphlyx neinove campionati europei: Premier League, Bundesliga, Serie A, Liga, Ligue 1, Eredivisie, Belgian Pro League, Primiera Liga e Super Lig ...

spallettismoo : RT @Guidolino8: Avvio di stagione Recap statistico sugli uomini d’attacco Kvicha Kvaratskhelia ???? Gare da titolare:8 Gol:4 Assist:2 Rig… - Guidolino8 : Avvio di stagione Recap statistico sugli uomini d’attacco Kvicha Kvaratskhelia ???? Gare da titolare:8 Gol:4 Assi… - DeliaPagliuca : RT @BluLikeSky: Altre due cose,cari rosiconi rossoneri: 1-se una squadra ha molti rigori sapete cosa vuol dire? Che ha un attacco pazzesco… - BluLikeSky : Altre due cose,cari rosiconi rossoneri: 1-se una squadra ha molti rigori sapete cosa vuol dire? Che ha un attacco p… - _Berlino_ : @fra__nce__sco @frances07590071 @Francesclol @RafaeLeao7 Cosa c'entra sono sempre calciatori del Milan e Ibra riser… -

Spazio Napoli

è una certezza. 9,5 ATALANTA L'ennesimo miracolo di Gasperini, in testa con una ... 4,5 SAMPDORIA In fondo alla classifica, con il peggiore la seconda peggior difesa. Gioco ...Resteranno invece a Castelvolturno Lobotka,e Osimhen oltre a Di Lorenzo, Politano e Raspadori. Poteva andare peggio. Inter e Roma, guai inPochi convocati, ma pesanti, per l '... “Da 4 in pagella, vi spiego il motivo”, durissimo attacco a Kvaratskhelia! Xavier Jacobelli, giornalista italiano, è intervenuto per elogiare le operazioni di mercato fatte da Aurelio De Laurentiis con il suo Napoli ...Dopo Khvicha Kvaratskhelia, che sta incantando con la maglia del Napoli, è il turno di Zuriko Davitashvili, stella del Bordeaux ...