“Io non posso entrare” | Carmine Faraco dedica un brano alla tutela degli animali

Si intitola "Io non posso entrare" il brano di Carmine Faraco dedicato alla tutela e salvaguardia degli animali. Un brano rock ed emozionante, diffuso dai principali network radiofonici italiani, che solamente alla fine e a sorpresa svela la protagonista della storia: non è una bella donna salvata dalla strada come potrebbe sembrare inizialmente ma è una gattina abbandonata in autostrada da un'anima nobile. Un testo che esalta la grande sensibilità posseduta dagli animali domestici, il loro amore incondizionato per le persone, la loro lealtà spesso più sincera di quella degli esseri umani. Valori che rendono gli amici a quattro zampe ...

