In giro per Gaeta con una mazza da baseball nel bagagliaio: denunciato pluripregiudicato (Di mercoledì 21 settembre 2022) Gaeta – Nella giornata di ieri, 20 Settembre 2022, gli operatori della “Squadra Volante” del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gaeta, nell’ambito delle capillari attività di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei reati in genere, hanno deferito in stato di libertà C.G., cinquantenne pluripregiudicato, originario dell’alto napoletano, perché ritenuto responsabile di detenzione e porto abusivo di strumenti atti ad offendere di cui all’art. 4 Legge nr. 110 del 1975. In particolare, alle ore 18.00 circa, gli operatori del Commissariato, nel percorrere la Via Lungomare Caboto in località Vindicio, hanno notato un’autovettura sospetta di colore nero, il cui conducente, verosimilmente per eludere il controllo, rallentava l’andatura e, con manovra repentina, cercava di cambiare direzione di marcia. Immediatamente il ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 21 settembre 2022)– Nella giornata di ieri, 20 Settembre 2022, gli operatori della “Squadra Volante” del Commissariato di Pubblica Sicurezza di, nell’ambito delle capillari attività di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei reati in genere, hanno deferito in stato di libertà C.G., cinquantenne, originario dell’alto napoletano, perché ritenuto responsabile di detenzione e porto abusivo di strumenti atti ad offendere di cui all’art. 4 Legge nr. 110 del 1975. In particolare, alle ore 18.00 circa, gli operatori del Commissariato, nel percorrere la Via Lungomare Caboto in località Vindicio, hanno notato un’autovettura sospetta di colore nero, il cui conducente, verosimilmente per eludere il controllo, rallentava l’andatura e, con manovra repentina, cercava di cambiare direzione di marcia. Immediatamente il ...

