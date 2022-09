Il Day After del Regno, inizia il futuro senza Elisabetta (Di mercoledì 21 settembre 2022) L'epoca della regina Elisabetta II si e' definitivamente chiusa e oggi il Regno Unito si e' risvegliato con molte piu' domande che certezze su un futuro che appare difficile sotto molti aspetti. Si ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 21 settembre 2022) L'epoca della reginaII si e' definitivamente chiusa e oggi ilUnito si e' risvegliato con molte piu' domande che certezze su unche appare difficile sotto molti aspetti. Si ...

MagicaEmy77 : 1 - Esci con tutte le buone intenzioni 2 - Dici: avrò fatto bene? 3 - The Day After Tomorrow 4 - Fanculo,torno a… - avespartacus : RT @Agenzia_Ansa: Il Regno Unito è tornato oggi a un primo giorno di normalità, dopo le quasi due settimane dell'addio alla regina Elisabet… - serenel14278447 : Il day after del Regno Unito, ancora omaggi in locali pubblici - Xedra27 : @rodolfocorrenti @elena_elnmrl15 The day after,credo mi farò un sacco di risate... - nonsonpago1 : RT @VannucciMirko: Stasera un 'the day after' spettacolareeee!!!?????? grandi ragazzi vale il prezzo del biglietto si potrebbe dire ???? #blob #… -