“I russi hanno perso la guerra, ma la pace non è vicina”: a TPI parla lo storico militare Gastone Breccia (Di mercoledì 21 settembre 2022) Sono trascorsi quasi sette mesi da quel 24 febbraio, ma sembra molto di più. La guerra è diventata un’abitudine, nomi di città ucraine come Kharkiv, Bucha, Zaporizhzhia, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaïv, Odessa sono stati prima assimilati e poi quasi dimenticati sui bagnasciuga di una delle estati più calde di sempre. In tutti i sensi. Eppure esattamente sette mesi fa accadeva qualcosa di impensabile per la storia recente d’Europa: tank russi che cannoneggiavano sulle case delle città di un Paese europeo, l’attacco diretto contro Kiev, missili nei cieli e continui bombardamenti in nome della “denazificazione” celebrata da Putin in uno stadio gremito con tanto di bandiere e cittadini russi festanti. Facce, simboli e propaganda che ci hanno portato indietro di decenni, fino ai fantasmi di quella “Seconda ... Leggi su tpi (Di mercoledì 21 settembre 2022) Sono trascorsi quasi sette mesi da quel 24 febbraio, ma sembra molto di più. Laè diventata un’abitudine, nomi di città ucraine come Kharkiv, Bucha, Zaporizhzhia, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaïv, Odessa sono stati prima assimilati e poi quasi dimenticati sui bagnasciuga di una delle estati più calde di sempre. In tutti i sensi. Eppure esattamente sette mesi fa accadeva qualcosa di impensabile per la storia recente d’Europa: tankche cannoneggiavano sulle case delle città di un Paese europeo, l’attacco diretto contro Kiev, missili nei cieli e continui bombardamenti in nome della “denazificazione” celebrata da Putin in uno stadio gremito con tanto di bandiere e cittadinifestanti. Facce, simboli e propaganda che ciportato indietro di decenni, fino ai fantasmi di quella “Seconda ...

