GF Vip, Antonella Fiordelisi 'punge' Pamela Prati sul caso Caltagirone – Video (Di mercoledì 21 settembre 2022) Antonella Fiordelisi (US Endemol Shine) Nella casa del Grande Fratello Vip sta nascendo una piccola antipatia. L'influencer Antonella Fiordelisi sembra non vedere di buon occhio Pamela Prati e fa di tutto per provocarla e metterla in cattiva luce di fronte agli altri concorrenti, citando in continuazione il famoso "caso Mark Caltagirone". Un rapporto sul filo del rasoio che rischia di generare un vero e proprio conflitto. Le prime avvisaglie di scontro si sono verificate ieri sera. Alcuni dei 'vipponi' hanno infatti deciso di giocare ad obbligo e verità. Quando è stata chiamata in causa, Pamela ha scelto di non prendere parte al gioco, innescando una prima provocazione della Fiordelisi: "Non vuole partecipare ...

