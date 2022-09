GF Vip 7, la regia ha bestemmiato in diretta: le accuse (Di mercoledì 21 settembre 2022) GF Vip 7, la regia ha bestemmiato in diretta? Sui social torna in auge uno scivolone della scorsa edizione. su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di mercoledì 21 settembre 2022) GF Vip 7, lahain? Sui social torna in auge uno scivolone della scorsa edizione. su Donne Magazine.

Luca_zone : RT @fabiofabbretti: #GFVIP, Attilio Romita si scaglia contro i Reali britannici: «Questa riconoscenza per la Regina… Come si può avere devo… - IsaeChia : #gfvip7 , in regia lasciano per sbaglio l’audio aperto: “Ci hanno svegliato a bestemmie!” I Vipponi hanno avuto un… - fabiofabbretti : #GFVIP, Attilio Romita si scaglia contro i Reali britannici: «Questa riconoscenza per la Regina… Come si può avere… - Novella_2000 : #GFVip 7, dalla regia parte una bestemmia che sveglia tutti i vipponi (VIDEO) - Novella_2000 : Caos in regia al #GFVip: partono strani audio durante la diretta (VIDEO) -