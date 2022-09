Gf Vip 7 | Antonino Spinalbese svela perché lui e Belen Rodriguez si sono lasciati

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Uno dei concorrenti più attesi di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip era senza dubbio, l’hair stylist ex compagno di, dalla quale ha avuto la piccola Luna Marì. Il nuovo Vippone nel corso della clip di presentazione ha evitato di nominare la showgirl argentina, rivelando i motivi per cui sidetti addio dopo la nascita della bambina: Il mondo del parrucchiere mi ha portato a un incontro fatale, abbiamo avuto una storia di circa due anni e mezzo.ci siamo? Sicuramente io non c’entravo nulla con la sua vita e ovviamente neanche lei nella mia. Abbiamo cercato di andare oltre e pensare solamente a nostra figlia Luna Marì, ma non ha funzionato. Incalzato da Alfonso Signorini, che ha salutato ...