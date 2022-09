Elezioni | a Roma una gelateria contro l' astensionismo | per chi vota sconto sul cono

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Unodi 1 euro su ogni prodotto per chi si presenta con la tessera elettorale timbrata: questa l'iniziativa dellaTichetta a, in zona Balduina, per combattere l'. "L'...

Uno sconto di 1 euro su ogni prodotto per chi si presenta con la tessera elettorale timbrata: questa l'iniziativa della gelateria Tichetta a, in zona Balduina, per combattere l'astensionismo. "L'iniziativa e' nata per dare un contributo nel nostro piccolo, lo riteniamo un tema importante. Il voto e' qualcosa che ci spetta" raccontano ...Soddisfazione da parte della Soprintendente di Cosenza, Aurino, che si è detta "felicemente sorpresa" per il ritrovamento archeologico COSENZA – Sei tombe "a cappuccina", risalenti presumibilmente all ...