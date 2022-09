Draghi all’Onu: ferma condanna per le ulteriori violazioni di Putin (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il premier: con le sanzioni effetti dirompenti, la guerra di Mosca è un attacco ai valori occidentali. E poi: «I referendum per l’indipendenza del Donbass sono un’ulteriore violazione del diritto internazionale che condanniamo con fermezza» Leggi su corriere (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il premier: con le sanzioni effetti dirompenti, la guerra di Mosca è un attacco ai valori occidentali. E poi: «I referendum per l’indipendenza del Donbass sono un’ulteriore violazione del diritto internazionale che condanniamo con fermezza»

