Discorso di Putin, Berlino: “Una nuova escalation”. Papa Francesco: “È pazzia pensare ad armi nucleari” (Di mercoledì 21 settembre 2022) “Una nuova escalation”. Così il vicecancelliere tedesco Robert Habeck ha commentato l’atteso Discorso di oggi di Vladimir Putin, in cui il presidente russo ha annunciato una “parziale mobilitazione”, affermando che Mosca userà “ogni mezzo a disposizione”. Si è trattato di “un passo pessimo, sbagliato”, ha detto il vicecancelliere Robert Habeck, leader dei Verdi che ricopre anche l’incarico di ministro dell’Economia. “Ci consulteremo per vedere come reagire sul piano politico”, ha aggiunto, affermando che l’Ucraina dovrà continuare ad avere “pieno sostegno”. Anche Londra ha detto che il Discorso di Putin rappresenta una “evidente escalation”, nelle parole della sottosegretaria agli Esteri Gillian Keegan, che ha espresso preoccupazione per la minaccia di usare ... Leggi su tpi (Di mercoledì 21 settembre 2022) “Una”. Così il vicecancelliere tedesco Robert Habeck ha commentato l’attesodi oggi di Vladimir, in cui il presidente russo ha annunciato una “parziale mobilitazione”, affermando che Mosca userà “ogni mezzo a disposizione”. Si è trattato di “un passo pessimo, sbagliato”, ha detto il vicecancelliere Robert Habeck, leader dei Verdi che ricopre anche l’incarico di ministro dell’Economia. “Ci consulteremo per vedere come reagire sul piano politico”, ha aggiunto, affermando che l’Ucraina dovrà continuare ad avere “pieno sostegno”. Anche Londra ha detto che ildirappresenta una “evidente”, nelle parole della sottosegretaria agli Esteri Gillian Keegan, che ha espresso preoccupazione per la minaccia di usare ...

riotta : L'attesa del discorso di Putin, i referendum di annessione #Ucraina contro il diritto internazionale, le voci di es… - marcodimaio : Il discorso di #Putin è una minaccia per il mondo intero. Non solo per quello occidentale. Non si pieghi la testa d… - Agenzia_Ansa : Discorso di Putin in tv: 'L'operazione militare speciale in Ucraina è stata inevitabile'. Putin ha dichiarato una m… - Lukyluke311 : RT @agambella: Sintesi del discorso di Putin andato in onda alle ore 8.00 italiane e dell'intervista a Shoigu. (7 tweet) Putin: la Russia… - Vera52834961 : RT @lucianocapone: Putin annuncia l’appoggio ai referendum fasulli di annessione alla Russia nei territori occupati ucraini. Il 24 febbrai… -