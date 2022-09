Decarbonizzazione del trasporto aereo, Marco Troncone (AdR) a Tpi: “Primo aeroporto a zero emissioni entro il 2030” | VIDEO (Di mercoledì 21 settembre 2022) Marco Troncone (AdR) a Tpi: “Primo aeroporto a zero emissioni entro il 2030” La transizione ecologica del trasporto aereo è possibile, il percorso è lungo ma coinvolgendo tutte le parti in causa, dalla scienza ai principali inquinatori, passando per la politica, i primi segnali potrebbero vedersi già a partire dal 2030. Questo il messaggio lanciato oggi da Marco Troncone, amministratore delegato di Aeroporti di Roma, a margine del Primo congresso annuale che ha presentato il Patto per la Decarbonizzazione del trasporto aereo, promosso dall’Osservatorio che Aeroporti di Roma ha assemblato raggruppando ... Leggi su tpi (Di mercoledì 21 settembre 2022)(AdR) a Tpi: “il” La transizione ecologica delè possibile, il percorso è lungo ma coinvolgendo tutte le parti in causa, dalla scienza ai principali inquinatori, passando per la politica, i primi segnali potrebbero vedersi già a partire dal. Questo il messaggio lanciato oggi da, amministratore delegato di Aeroporti di Roma, a margine delcongresso annuale che ha presentato il Patto per ladel, promosso dall’Osservatorio che Aeroporti di Roma ha assemblato raggruppando ...

