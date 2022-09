Crosetti | Pogba è un’ipotesi Forse sarà al Mondiale | forse | un giorno | giocherà persino nella Juve

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Su La Repubblica, Mauriziofirma un pezzo su Paul. Un pezzo non privo di ironia per la sventurata sorte dell’attaccante e anche per quella dellantus, che su di lui aveva riposto grandi speranze.lo soprannomina “Paul Labile, soprattutto labile” e ricorda il suo arrivo all’aeroporto di Torino, l’8 luglio scorso, “con il jet privato da 20,4 milioni di euro, poco più di un anno di stipendio”. “Scese planando come un angelo, maera una cometa. Da quel, zero minuti giocatintus”. “Non volendo essere operato subito, e mettendo su più capricci di un bambino, Paul Labile ha dapprima cercato la terapia conservativa, un’illusione, e poi ha donato il corpo alla scienza. ...