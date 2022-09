Covid | 46 morti | 21 190 positivi Tasso al 12 | 7%

telodogratis : Covid Emilia Romagna, 1.555 contagi e 4 morti: bollettino 21 settembre - telodogratis : Covid oggi Italia, 21.190 contagi e 46 morti: bollettino 21 settembre - Alexxela9691 : RT @GuisoLorenzo: @FantuzziF @a_meluzzi Non sono morti Covid, sono morti vax. Il conto sarebbe da pagare con ergastolo ma vallo a trovare u… - telodogratis : Covid oggi Sicilia, 1.059 contagi e 2 morti: bollettino 21 settembre - zazoomblog : Covid oggi Italia 21.190 contagi e 46 morti: bollettino 21 settembre - #Covid #Italia #21.190 #contagi -

Ieri e Oggi Ultimi 10 giorni I positivi al- 19 Regione per Regione Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione: Grafiche a cura di Vincenzo MonacoScendono sotto quota 40mila le persone attualmente positive. Migliorano i ricoveri. Due decessi sono avvenuti in provincia di Viterbo, uno nella zona di Albano ...(Adnkronos) – Sono 1.059 i contagi da coronavirus in Sicilia oggi, 21 settembre 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 2 morti. I nuovi casi sono stati individuati ...Ultimi aggiornamenti sull’andamento della pandemia. Sono 21.190 i nuovi casi di Coronavirus e 46 i morti in 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute ...