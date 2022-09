Conte di nuovo in Serie A | è tutto vero | la notizia spiazza tutti

Leggi su serieanews

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Secondo clamorose indiscrezioni Antoniostarebbe per tornare inA in un’operazione che potrebbe cambiare gli equilibri. Il 26 maggio 2021, all’indomani di uno Scudetto in un certo senso storico vinto alla guida dell’Inter, Antoniosi dimetteva dalla guida del club nerazzurro lasciando laA. Pochi mesi più tardi, il 2 novembre, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.