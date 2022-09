Consulta, Cirinnà (Pd): “Nomina Sciarra ottima notizia per noi che ci occupiamo di diritti” (Di mercoledì 21 settembre 2022) (Adnkronos) – “Sicuramente la Nomina della presidente Sciarra è una buonissima notizia per noi che ci occupiamo di diritti, resta l’amarezza di un Parlamento troppo spesso immobile sulle grandi questioni che riguardano la vita delle persone, troppi parlamentari scelgono la strada di decidere e di non decidere”. Così Monica Cirinnà, senatrice Pd, commenta l’elezione della neo presidente della Corte Costituzionale Silvana Sciarra guardando in particolare alla sentenza 32 del 2021, di cui la Sciarra era relatrice, che nel definire intollerabile il vuoto di tutela per le bambine e bambini delle famiglie Arcobaleno, invita il Parlamento a provvedere. “Il mio auspicio – afferma all’Adnkronos – è che il prossimo Parlamento, anche sulla legge sul cognome ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 21 settembre 2022) (Adnkronos) – “Sicuramente ladella presidenteè una buonissimaper noi che cidi, resta l’amarezza di un Parlamento troppo spesso immobile sulle grandi questioni che riguardano la vita delle persone, troppi parlamentari scelgono la strada di decidere e di non decidere”. Così Monica, senatrice Pd, commenta l’elezione della neo presidente della Corte Costituzionale Silvanaguardando in particolare alla sentenza 32 del 2021, di cui laera relatrice, che nel definire intollerabile il vuoto di tutela per le bambine e bambini delle famiglie Arcobaleno, invita il Parlamento a provvedere. “Il mio auspicio – afferma all’Adnkronos – è che il prossimo Parlamento, anche sulla legge sul cognome ...

