Cisl scuola Taranto-Brindisi: primo appuntamento online del percorso di formazione dei docenti al primo anno di ruolo Oggi (Di mercoledì 21 settembre 2022) Di seguito il comunicato: Oggi 21 settembre dalle ore 15.30 si terrà il primo appuntamento on Line del percorso di formazione per il primo anno di ruolo dei docenti. “Si tratta di un importante iniziativa rivolta a tutti i docenti che quest’anno affrontano il primo anno di ruolo per conoscere i diritti, i doveri e gli adempimenti che devono affrontare che Cisl scuola Puglia vuole mettere in campo per sostenerli in questo anno importante”, spiega Fabio Mancino segretario generale Cisl scuola Taranto e ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 21 settembre 2022) Di seguito il comunicato:21 settembre dalle ore 15.30 si terrà ilon Line deldiper ildidei. “Si tratta di un importante iniziativa rivolta a tutti iche quest’affrontano ildiper conoscere i diritti, i doveri e gli adempimenti che devono affrontare chePuglia vuole mettere in campo per sostenerli in questoimportante”, spiega Fabio Mancino segretario generalee ...

AndreD81 : RT @cislscuola: Massimo impegno per una conclusione positiva del negoziato sul #contratto. Documento del Consiglio Generale nazionale CISL… - giannimanuzio : RT @cislscuola: Massimo impegno per una conclusione positiva del negoziato sul #contratto. Documento del Consiglio Generale nazionale CISL… - GiuseppeBrando : RT @cislscuola: Massimo impegno per una conclusione positiva del negoziato sul #contratto. Documento del Consiglio Generale nazionale CISL… - CislDesantis : RT @cislscuola: Massimo impegno per una conclusione positiva del negoziato sul #contratto. Documento del Consiglio Generale nazionale CISL… - Luigiannecchia2 : RT @cislscuola: Massimo impegno per una conclusione positiva del negoziato sul #contratto. Documento del Consiglio Generale nazionale CISL… -