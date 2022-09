Ciclismo, Mondiali 2022: la mina vagante Tadej Pogacar. Uno spauracchio anche per Van Aert e Van der Poel (Di mercoledì 21 settembre 2022) Dopo i titoli a cronometro, è tempo di pensare alle maglie iridate delle prove su strada. Il Mondiale di Ciclismo di Wollongong (Australia) si prende oggi una giornata (o nottata, per noi italiani) di vacanza, ma da domani si riparte con le gare in linea. Fra gli uomini è guerra aperta per il titolo, con un percorso talmente nervoso che può favorire gli uomini dediti alle grandi classiche. Si profila dunque una strenua lotta tra i soliti noti: Julian Alaphilippe, seppur non in condizioni perfette, vuole il tris consecutivo, gente come Remco EvenePoel, Mathieu van der Poel e Wout Van Aert ha già il mirino puntato verso il primo posto. Ma da una gara così dura, in cui è previsto anche uno strappo duro come quello di Mount Pleasant, non si può escludere dalla lotta Tadej ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 settembre 2022) Dopo i titoli a cronometro, è tempo di pensare alle maglie iridate delle prove su strada. Il Mondiale didi Wollongong (Australia) si prende oggi una giornata (o nottata, per noi italiani) di vacanza, ma da domani si riparte con le gare in linea. Fra gli uomini è guerra aperta per il titolo, con un percorso talmente nervoso che può favorire gli uomini dediti alle grandi classiche. Si profila dunque una strenua lotta tra i soliti noti: Julian Alaphilippe, seppur non in condizioni perfette, vuole il tris consecutivo, gente come Remco Evene, Mathieu van dere Wout Vanha già il mirino puntato verso il primo posto. Ma da una gara così dura, in cui è previstouno strappo duro come quello di Mount Pleasant, non si può escludere dalla lotta...

