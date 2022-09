Canottaggio, Mondiali 2022: l’Italia porta altre tre barche in semifinale! (Di mercoledì 21 settembre 2022) Oggi, mercoledì 21 settembre, si è disputata la quarta giornata dei Mondiali senior 2022 di Canottaggio: a Racice, in Repubblica Ceca, nella sessione unica erano cinque gli equipaggi italiani in gara, quattro nei quarti di finale ed uno nei ripescaggi. Il bilancio è di tre barche in semifinale, una alle semifinali per il 13° posto ed una in finale per il 13° posto. Canottaggio SPECIALITA’ OLIMPICHE Nel doppio pesi leggeri maschile Pietro Ruta e Stefano Oppo chiudono in terza posizione nel primo quarto di finale in 6’22?50 (sesto crono assoluto), alle spalle della Repubblica Ceca (6’20?32) e dell’Ucraina (6’22?48), e staccano l’ultimo pass per le semifinali beffando la Polonia per appena 0?04 (6’22?54). Il doppio maschile di Davide Mumolo e Luca Rambaldi è terzo nel terzo quarto di finale in 6’23?67 e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 settembre 2022) Oggi, mercoledì 21 settembre, si è disputata la quarta giornata deiseniordi: a Racice, in Repubblica Ceca, nella sessione unica erano cinque gli equipaggi italiani in gara, quattro nei quarti di finale ed uno nei ripescaggi. Il bilancio è di trein semifinale, una alle semifinali per il 13° posto ed una in finale per il 13° posto.SPECIALITA’ OLIMPICHE Nel doppio pesi leggeri maschile Pietro Ruta e Stefano Oppo chiudono in terza posizione nel primo quarto di finale in 6’22?50 (sesto crono assoluto), alle spalle della Repubblica Ceca (6’20?32) e dell’Ucraina (6’22?48), e staccano l’ultimo pass per le semifinali beffando la Polonia per appena 0?04 (6’22?54). Il doppio maschile di Davide Mumolo e Luca Rambaldi è terzo nel terzo quarto di finale in 6’23?67 e ...

