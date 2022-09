(Di mercoledì 21 settembre 2022) Dopo la mossa a sorpresaSvezia, tocca a Powell. Russia annuncia mobilitazione parziale dei cittadini in età militare

Il Sole 24 ORE

Gli acquisti sui titoli dell'energia e delle materie, grazie anche alla corsa del petrolio, e il balzo dell'industria della difesa hanno fatto recuperare terreno alleche sono tutte positive. Piazza Affari in particolare guadagna lo 0,9% trainata da Leonardo (+5,4%) e da Tenaris (+4,4%) che, oltre al rialzo del greggio, sta sfruttando l'andamento della ......del denaro negli Stati Uniti e il timore di un'escalation ulteriore della crisi ucraina dopo la chiamata del presidente russo Putin alla mobilitazione dei riservisti hanno spinto in rosso le... Borse si risollevano prima della Fed, escalation Putin spinge energia e difesa (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 set - Gli acquisti sui titoli dell'energia e delle materie, grazie anche alla corsa del petrolio, e il ...