Balotelli | un vero cecchino… con i piedi VIDEO

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Mariobravissimo con i, non solo a calcio. Eccolo in versione cestista mentre segna un canestro particolare...

L'ultimo gol di un giocatore italiano del Milan nella grande coppa risaliva al 2013,... Il Milan ha saltato l'appuntamento con la Champions per sette anni di fila, è, ma il gol di Pobega ...... per creare spazio a Leao) e De Ketelaere al posto e nella posizione di Giroud , centravanti, ... è il primo marcatore italiano per il Milan in Champions League dopo la rete dnel ...Chi non si ricorda di Raffaella Fico La stupenda showgirl che ha partecipato al Grande Fratello ed ex compagna del famoso Mario Balotelli, con il quale ha avuto una bambina. Questa ora è cresciuta e ...Campione si, ma di eccessi, l'ultima stagione aveva fatto ben sperare su un degno cambio di rotta, tutto da rifare ...