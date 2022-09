Angelo Cocciu, Forza Italia: “Insularità e sanità temi cruciali per la Sardegna, ecco le nostre idee per sfruttare al meglio le potenzialità del territorio” (Di mercoledì 21 settembre 2022) (Adnkronos) – Il candidato del partito di centrodestra, capolista al Senato in Sardegna, analizza le problematiche dell’isola proponendo cambiamenti importanti: dall’abolizione del numero chiuso per i test di medicina alle ZES per le imprese Olbia, 21 settembre 2022. sanità e Insularità, temi cruciali per una realtà come la Sardegna, isola dalle molteplici potenzialità ma che soffre la carenza qualitativa dei trasporti, e paga il pegno di scelte sbagliate in ambito regionale sul fronte salute. “Sembrano temi distanti, eppure vanno di pari passo. Dalla risoluzione delle problematiche di sanità e Insularità possiamo rilanciare il nostro territorio come meta ancor più ambita e soprattutto vivibile per ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 21 settembre 2022) (Adnkronos) – Il candidato del partito di centrodestra, capolista al Senato in, analizza le problematiche dell’isola proponendo cambiamenti importanti: dall’abolizione del numero chiuso per i test di medicina alle ZES per le imprese Olbia, 21 settembre 2022.per una realtà come la, isola dalle molteplicima che soffre la carenza qualitativa dei trasporti, e paga il pegno di scelte sbagliate in ambito regionale sul fronte salute. “Sembranodistanti, eppure vanno di pari passo. Dalla risoluzione delle problematiche dipossiamo rilanciare il nostrocome meta ancor più ambita e soprattutto vivibile per ...

SLN_Magazine : Angelo Cocciu, Forza Italia: “Superbonus 110%, ecco come miglioreremo la misura per offrire maggiori vantaggi ad im… - lifestyleblogit : Angelo Cocciu, Forza Italia: “Superbonus 110%, ecco come miglioreremo la misura per offrire maggiori vantaggi ad im… - SLN_Magazine : Angelo Cocciu, Forza Italia: “Mi candido per proseguire al Senato il lavoro avviato a livello comunale e regionale”… - lifestyleblogit : Angelo Cocciu, Forza Italia: “Mi candido per proseguire al Senato il lavoro avviato a livello comunale e regionale”… -