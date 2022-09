Andor: la serie di Star Wars sarà l'ultima volta di Diego Luna nei panni della spia ribelle (Di mercoledì 21 settembre 2022) Adesso è davvero la fine: l'attore e produttore messicano Diego Luna ha confermato che lascerà il vasto universo di Star Wars dopo la serie prequel di Rogue One. Dopo le voci circolate in rete nelle ultime settimane, la conferma arriva dal diretto interessato: Diego Luna, noto per il ruolo di Cassian Andor in Rogue One, ha rivelato che proprio Andor segnerà la sua ultima volta nei panni del personaggio. "Adesso è davvero finita. La storia di Andor e di come sia arrivato in Rogue One verrà raccontata in 24 lunghi episodi che rappresenteranno un vero e proprio viaggio" - ha dichiarato l'attore ai microfoni di Entertainment Weekly. "Ho imparato che bisogna vivere nel ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 21 settembre 2022) Adesso è davvero la fine: l'attore e produttore messicanoha confermato che lascerà il vasto universo didopo laprequel di Rogue One. Dopo le voci circolate in rete nelle ultime settimane, la conferma arriva dal diretto interessato:, noto per il ruolo di Cassianin Rogue One, ha rivelato che propriosegnerà la suaneidel personaggio. "Adesso è davvero finita. La storia die di come sia arrivato in Rogue One verrà raccontata in 24 lunghi episodi che rappresenteranno un vero e proprio viaggio" - ha dichiarato l'attore ai microfoni di Entertainment Weekly. "Ho imparato che bisogna vivere nel ...

