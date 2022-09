Vlahovic, cupo e nerovoso: la Juventus mette a rischio un investimento da 80 milioni (Di martedì 20 settembre 2022) La Juventus sta mettendo a rischio un investimento da 80 milioni fatto a gennaio: Dusan Vlahovic è lontano da quello ammirato a Firenze La Juventus sta mettendo a rischio un investimento da 80 milioni fatto a gennaio: Dusan Vlahovic è lontano da quello ammirato a Firenze. La presenza di Milik è ingombrante e il serbo è sempre più cupo e nervoso. Difficoltà nel segnare e nel trovare costanza sotto la porta. Il modo di giocare non lo aiuta e i dati statistici sono crollati. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 settembre 2022) Lastando aunda 80fatto a gennaio: Dusanè lontano da quello ammirato a Firenze Lastando aunda 80fatto a gennaio: Dusanè lontano da quello ammirato a Firenze. La presenza di Milik è ingombrante e il serbo è sempre piùe nervoso. Difficoltà nel segnare e nel trovare costanza sotto la porta. Il modo di giocare non lo aiuta e i dati statistici sono crollati. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Verso Monza-Juve: tutte le statistiche in vista della partita In vista della sfida tra Monza e Juve, la Lega Serie A ha pubblicato una serie di interessanti statistiche: da Kostic fino a Vlahovic. Allegri: "Rabiot out domani. Far riposare Vlahovic Buona idea, ci penserò"