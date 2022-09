Viabilità Roma Regione Lazio del 20-09-2022 ore 16:30 (Di martedì 20 settembre 2022) Viabilità DEL 20 SETTEMBRE 2022 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA A1 Roma-NAPOLI SI E’ CONCLUSO L’ INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DEL NODO PER Roma SUD, LA CIRCOLazioNE E’ RIENTRATA NELLA NORMA; RESTANDO A SUD DELLA CAPITALE, SULLA VIA DEL MARE CHIUSO PER LAVORI IL TRATTO TRA ACILIA E OSTIA ANTICA NEI DUE SENSI DI MARCIA; CHIUSA ANCHE LA COMPLANARE ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE ALL’ALTEZZA DELLA PISANA, QUI PER PERDITA DI CARICO; CI SPOSTIAMO SULLA REGIONALE PASSO CORESE, DOVE PER OPERAZIONI DI SGOMBRO DELLA CARREGGIATA A SEGUITO DI CADUTA ALBERI E’ CHIUSO IL TRATTO ALL’ALTEZZA DEL KM 4+900 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; E VEDIAMO LA SITUAZIONE SUL RACCORDO: IN INTERNA CODE TRA ... Leggi su romadailynews (Di martedì 20 settembre 2022)DEL 20 SETTEMBREORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1-NAPOLI SI E’ CONCLUSO L’ INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DEL NODO PERSUD, LA CIRCONE E’ RIENTRATA NELLA NORMA; RESTANDO A SUD DELLA CAPITALE, SULLA VIA DEL MARE CHIUSO PER LAVORI IL TRATTO TRA ACILIA E OSTIA ANTICA NEI DUE SENSI DI MARCIA; CHIUSA ANCHE LA COMPLANARE ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE ALL’ALTEZZA DELLA PISANA, QUI PER PERDITA DI CARICO; CI SPOSTIAMO SULLA REGIONALE PASSO CORESE, DOVE PER OPERAZIONI DI SGOMBRO DELLA CARREGGIATA A SEGUITO DI CADUTA ALBERI E’ CHIUSO IL TRATTO ALL’ALTEZZA DEL KM 4+900 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; E VEDIAMO LA SITUAZIONE SUL RACCORDO: IN INTERNA CODE TRA ...

romamobilita : #Roma #viabilità Via del Mare, per lavori chiusure tra via della Gente Salinatoria e il sottovia di Acilia. - FabioDiSomma98 : @CarloCalenda Una vergogna lo stato in cui versa #Roma, dal centro alla periferia. Anni di propaganda e promesse, n… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 20-09-2022 ore 07:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #20-09-2022 - Ale74041111 : @scrocknroll No aspetta Tu twitti al 99% di viabilità e mezzi pubblici di Roma, a ‘sto punto il #comandantenebbia è… - Gse82469841 : @romanellale Che schifo la viabilità di quello stadio. Quando gioca la Roma si blocca un'intera città. Criminale nel 2022. -