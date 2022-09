Verona, Cioffi torna in bilico: contro l’Udinese potrebbe essere un nuovo punto di svolta (Di martedì 20 settembre 2022) L’inizio di stagione al Verona per Gabriele Cioffi è un viaggio continuo sulla graticola: contro l’Udinese un nuovo punto di svolta L’inizio di stagione al Verona per Gabriele Cioffi è un viaggio continuo sulla graticola: contro l’Udinese un nuovo punto di svolta. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’allenatore scaligero dopo la sconfitta contro la Fiorentina è tornato in bilico sulla panchina. La sfida contro il suo passato al rientro dalla sosta potrebbe essere decisiva. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 settembre 2022) L’inizio di stagione alper Gabrieleè un viaggio continuo sulla graticola:undiL’inizio di stagione alper Gabrieleè un viaggio continuo sulla graticola:undi. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’allenatore scaligero dopo la sconfittala Fiorentina èto insulla panchina. La sfidail suo passato al rientro dalla sostadecisiva. L'articolo proviene da Calcio News 24.

