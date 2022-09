Ultime Notizie Roma del 20-09-2022 ore 15 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 20 settembre 2022)dailynews radiogiornale 20 Settembre Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno essere in primo piano in Uzbekistan mi sono incontrato con il presidente Putin abbiamo avuto una discussione molto approfondita mi sta dimostrando che è disposto a porre fine a questa situazione prima possibile questa è la mia impressione dice il presidente turco erdogan in un’intervista ripresa dal Guardian Aggiungendo che il suo obiettivo è porre fine a questa battaglia con la pace il vicepresidente del consiglio di sicurezza Russo medvedev su telegram a fare il referendum di annessione nelle cosiddette repubbliche separatisti filorussi in Ucraina il referendum del donbass sono di grande importanza dice Non solo per la protezione sistematica dei residenti Repubblica De Luca Hulk e del dono e degli altri Stati liberati ma anche per il ripristino della Giustizia ...