Udinese, Pozzo si sbilancia: 'Non ci esaltiamo, ma puntiamo all'Europa' (Di martedì 20 settembre 2022) Il presidente dell'Udinese Gianpaolo Pozzo, ospite della tv ufficiale bianconera, ha espresso la sua opinione sul grandissimo avvio di stagione... Leggi su calciomercato (Di martedì 20 settembre 2022) Il presidente dell'Gianpaolo, ospite della tv ufficiale bianconera, ha espresso la sua opinione sul grandissimo avvio di stagione...

PordenoneCalcio : “Il “piccolo” Friuli - evidenzia il presidente Lovisa - in testa alla @SerieA e alla @LegaProOfficial. Che bello! A… - cmdotcom : #Udinese, #Pozzo si sbilancia: 'Non facile, ma puntiamo all'Europa' - serieApallone : Udinese, Pozzo euforico: 'Ora sogniamo l'Europa': L'Udinese è la squadra rivelazione di qu...... leggi di più sul… - milansette : Pozzo si esalta: 'Questa Udinese può arrivare in Europa' #acmilan #rossoneri - sportli26181512 : Pozzo si esalta: 'Questa Udinese può arrivare in Europa': (ANSA) - UDINE, 20 SET - 'Non ci esaltiamo perché conosci… -