Udinese, Deulofeu: «Sottil dà grandi motivazioni. Champions? Vi dico che…» (Di martedì 20 settembre 2022) Gerard Deulofeu, attaccante dell’Udinese, ha parlato del momento che sta vivendo la squadra bianconera: le dichiarazioni Gerard Deulofeu, attaccante dell’Udinese, ha parlato in un’intervista ai microfoni di MARCA. Udinese – «È un momento magico a cui bisogna dare molto valore. Non vedevo questo entusiasmo o lo stadio così pieno da molto tempo. Devi goderti il ??momento e continuare a lottare per continuare a crescere. Champions? Non parlo di questo. Pensare all’Europa sarebbe sbagliato. Per prima cosa devi impiantare una mentalità vincente nella rosa». Sottil – «È un allenatore molto aggressivo e motivazionale. Inoltre, è stato molto intelligente. Hai rispettato ciò che funzionava e aggiunto alcune idee. Questo ci ha dato molta fiducia e ci ha aiutato a ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 settembre 2022) Gerard, attaccante dell’, ha parlato del momento che sta vivendo la squadra bianconera: le dichiarazioni Gerard, attaccante dell’, ha parlato in un’intervista ai microfoni di MARCA.– «È un momento magico a cui bisogna dare molto valore. Non vedevo questo entusiasmo o lo stadio così pieno da molto tempo. Devi goderti il ??momento e continuare a lottare per continuare a crescere.? Non parlo di questo. Pensare all’Europa sarebbe sbagliato. Per prima cosa devi impiantare una mentalità vincente nella rosa».– «È un allenatore molto aggressivo e motivazionale. Inoltre, è stato molto intelligente. Hai rispettato ciò che funzionava e aggiunto alcune idee. Questo ci ha dato molta fiducia e ci ha aiutato a ...

