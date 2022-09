Spagna, non si placano le polemiche per gli insulti razzisti a Vinicius (Di martedì 20 settembre 2022) Vinicius ancora vittima di insulti razzisti durante il derby di Madrid: le parole del mondo politico e la presa di posizione dell’Atletico In Spagna tengono banco le polemiche attorno agli insulti razzisti rivolti a Vinicius Jr. durante il Derby di Madrid. Di seguito le parole del primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, del sindaco di Madrid, Jose Luis Martinez-Almeida (entrambi tifosi dei colchoneros) ed inoltre il comunicato ufficiale dell’Atletico. SANCHEZ – «Sono un grande tifoso dell’Atletico, quindi questa cosa mi ha molto rattristato. Mi aspetto un messaggio forte dai club spagnoli contro questo tipo di comportamento, questo è quello che chiederò alla mia squadra. Penso che sia importante che le società prendano sul serio questo tipo di ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 settembre 2022)ancora vittima didurante il derby di Madrid: le parole del mondo politico e la presa di posizione dell’Atletico Intengono banco leattorno aglirivolti aJr. durante il Derby di Madrid. Di seguito le parole del primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, del sindaco di Madrid, Jose Luis Martinez-Almeida (entrambi tifosi dei colchoneros) ed inoltre il comunicato ufficiale dell’Atletico. SANCHEZ – «Sono un grande tifoso dell’Atletico, quindi questa cosa mi ha molto rattristato. Mi aspetto un messaggio forte dai club spagnoli contro questo tipo di comportamento, questo è quello che chiederò alla mia squadra. Penso che sia importante che le società prendano sul serio questo tipo di ...

