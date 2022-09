Sostenibilità aziendale certificata anche per combattere il fenomeno“Greenwashing”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 20 settembre 2022) (Adnkronos) – Modello EASI è la prima certificazione accreditata della governance della: una novità assolutanel modello di business Milano, 20 settembre 2022 – Negli ultimi anniambientale ed equità sociale sono diventati asset sempre più strategici per le aziende: i consumatori si fidano maggiormente dei brand responsabili e impegnati socialmente, gli investitori finanziano esclusivamente progetti e iniziative sostenibili e le imprese sono sempre più attive e impegnate sui temi della. Per rimanere competitivi, sempre più spesso i brand e le imprese utilizzano nella comunicazione termini come green, eco-friendly, ESG compliant, gender parity/equality, indipendentemente dal loro settore di riferimento: dalle società del fashion e del design a quelle del food & ...