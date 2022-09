'Sophia', questa sera alle 21.25 su Rai 1 il documentario inedito su Sophia Loren (Di martedì 20 settembre 2022) "Sophia!" questa sera alle 21.25 su Rai 1 e sarà contemporaneamente disponibile su Rai Play. Per la prima volta un documentario racconta Sophia Loren come mai prima, mettendo insieme con passione e ... Leggi su globalist (Di martedì 20 settembre 2022) "!"21.25 su Rai 1 e sarà contemporaneamente disponibile su Rai Play. Per la prima volta unraccontacome mai prima, mettendo insieme con passione e ...

francescorea : RT @Marco_Spagnoli: La mia intervista su Repubblica Napoli per parlare di Sophia! in onda questa sera su @RaiUno alle 21.30 - ComunicareDigit : RT @tivusat_tv: Potremmo utilizzare molte parole per il film, tributo, in onda questa sera. Ci limiteremo a scrivere il nome, il resto è… - tivusat_tv : Potremmo utilizzare molte parole per il film, tributo, in onda questa sera. Ci limiteremo a scrivere il nome, il… - Marco_Spagnoli : La mia intervista su Repubblica Napoli per parlare di Sophia! in onda questa sera su @RaiUno alle 21.30 - Sophia__227 : “Sono molto competitiva” questa promette bene #gfvip -